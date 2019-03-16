  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    «Нацкорпус» перекрикував Порошенка під час мітингу Полтаві (відео)

    • Розсилка
    «Нацкорпус» перекрикував Порошенка під час мітингу Полтаві (відео)

    Президент виступав зі сцени, а в цей час протестувальники вигукували

    Представники «Національно корпусу» проводили акцію під час виступу президента Петра Порошенка у Полтаві на Театральній площі. Про це інформує видання «Полтавщина».

    «Президент виступив перед полтавцями зі сцени. Паралельно — з іншого боку театру на площі представники Нацкорпусу проводили акцію «Свинарчуків за грати» із м’якими іграшками поросят», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією поліції, на площі група молодиків «намагалася спровокувати конфлікт із працівниками поліції». Внаслідок сутичок постраждала одна цивільна особа. На фото і відео матеріалах видно, що протестувальники кидали у поліцейських м’яких іграшкових свиней.

    За даними видання «Полтавщина», було затримано близько 15 людей. У коментарі Громадському в прес-службі поліції Полтавщини розповіли, що «до двох десятків» молодиків доставили до відділу, де з ними провели профілактичну бесіду і відпустили.

    В поліції уточнили, що через сутички постраждала жінка.

    «Її напевно хтось штовхнув, вона просто була на площі. Вона впала, травмувала обличчя, розбиті губи, викликали медиків, вони її оглядають», — йдеться у повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Нацкорпус» перекрикував Порошенка під час мітингу Полтаві (відео)
    «Нацкорпус» перекрикував Порошенка під час мітингу Полтаві (відео)
    «Нацкорпус» перекрикував Порошенка під час мітингу Полтаві (відео)
    «Нацкорпус» перекрикував Порошенка під час мітингу Полтаві (відео)

    Нагадаємо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

    Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

    16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.

    Полтавщина президент жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ