«Нацкорпус» перекрикував Порошенка під час мітингу Полтаві (відео)



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Президент виступав зі сцени, а в цей час протестувальники вигукували

Представники «Національно корпусу» проводили акцію під час виступу президента Петра Порошенка у Полтаві на Театральній площі. Про це інформує видання «Полтавщина».

«Президент виступив перед полтавцями зі сцени. Паралельно — з іншого боку театру на площі представники Нацкорпусу проводили акцію «Свинарчуків за грати» із м’якими іграшками поросят», - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, на площі група молодиків «намагалася спровокувати конфлікт із працівниками поліції». Внаслідок сутичок постраждала одна цивільна особа. На фото і відео матеріалах видно, що протестувальники кидали у поліцейських м’яких іграшкових свиней.

За даними видання «Полтавщина», було затримано близько 15 людей. У коментарі Громадському в прес-службі поліції Полтавщини розповіли, що «до двох десятків» молодиків доставили до відділу, де з ними провели профілактичну бесіду і відпустили.

В поліції уточнили, що через сутички постраждала жінка.

«Її напевно хтось штовхнув, вона просто була на площі. Вона впала, травмувала обличчя, розбиті губи, викликали медиків, вони її оглядають», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.