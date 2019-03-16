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    Під Києвом 14-річний хлопчик пішов зі школи і пропав

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    Школа по вулиці Тищенка, 10 <div></div> - Під Києвом 14-річний хлопчик пішов зі школи і пропав
    Школа по вулиці Тищенка, 10

    Зв'язку зі зниклим немає

    Під Києвом розшукують неповнолітнього Кривцова Аркадія В'ячеславовича. Хлопчик зник 15 березня в місті Ірпінь (Київська область). До теперішнього часу зв'язку зі зниклим немає.

    У п'ятницю о 12:00 Аркадій Кривцов пішов з дому в місцеву школу і не повернувся. Адреса загальноосвітньої школи вулиця Тищенка, 10.

    Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 160, худорлявої статури, русяве волосся і блакитні очі.

    Був одягнений: чорна «дута» курточка в крапочку, джинси синього кольору, мокасини Nike сіро-синіх кольорів, трикотажна сіра шапка. При собі школяр мав чорний рюкзак.

    При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклої, слід звернутися за номером «102» або (04597) 6-13-35 (чергова частина Ірпінського відділення поліції).

    Джерело: Інформатор

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