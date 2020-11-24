Правоохоронці викрили мережу борделів у центрі Києва (фото, відео)

Правоохоронці провели обшуки у квартирах, де діяли борделі

Борделі були замасковані під масажні салони

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Києві спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції, оперативними службами та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 припинили діяльність кількох салонів еротичного масажу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Організаторка злочинної діяльності винаймала квартири у центрі Києва, в яких у подальшому дівчата-повії надавали послуги інтимного характеру клієнтам за грошову винагороду.

«Для реалізації злочинного наміру жінка розмістила в мережі інтернет оголошення про надання послуг еротичного масажу, де клієнти мали змогу зателефонувати за номером та замовити відповідну послугу. Організаторка особисто проводила співбесіди та кастинг із дівчатами, які надавали послуги сексуального характеру», - розповів т.в.о. начальника сектору відділу БЗПТЛ столичного главку поліції Олексій Гаврилюк.

28-річна зловмисниця самостійно виконувала ролі адміністратора та диспетчера. У салоні позмінно працювало п’ять дівчат, година розваг із якими коштувала від 1000 до 2500 гривень. Половину отриманих коштів повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили докази протизаконної діяльності: гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чернетки та речовину білого кольору, зовні схожу на кокаїн.

Організаторку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці оголошено підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід. Зловмисниці загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.