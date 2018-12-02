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    Під Києвом автівка з маленькими дітьми вилетіла з дороги і перекинулася

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    Під Києвом автівка з маленькими дітьми вилетіла з дороги і перекинулася
    Під Києвом автівка з маленькими дітьми вилетіла з дороги і перекинулася
    Під Києвом автівка з маленькими дітьми вилетіла з дороги і перекинулася
    Під Києвом автівка з маленькими дітьми вилетіла з дороги і перекинулася
    Під Києвом автівка з маленькими дітьми вилетіла з дороги і перекинулася
    Фото: kiev.informator.ua
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    Обійшлося без постраждалих

    У неділю, 2 грудня, під Києвом на Житомирській трасі сталося ДТП. Автомобіль Audi Q5 вилетів з траси і перекинувся.

    Аварія трапилася близько 9:45.

    За словами водія Audi, він їхав в сторону Житомира. Між населеними пунктами Мрія і Гурівщина машину почало заносити, після чого Q5 вилетів в кювет і перекинувся на дах.

    У момент аварії в машині також була дружина водія та двоє дітей. Одному з них до року, а другого 4. На щастя, обійшлося без постраждалих.

    На місці працювала патрульна поліція. Рух по трасі не утруднений. Подробиці події встановлюються.

    Джерело: Інформатор

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