Під Києвом автівка з маленькими дітьми вилетіла з дороги і перекинулася



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Обійшлося без постраждалих

У неділю, 2 грудня, під Києвом на Житомирській трасі сталося ДТП. Автомобіль Audi Q5 вилетів з траси і перекинувся.

Аварія трапилася близько 9:45.

За словами водія Audi, він їхав в сторону Житомира. Між населеними пунктами Мрія і Гурівщина машину почало заносити, після чого Q5 вилетів в кювет і перекинувся на дах.

У момент аварії в машині також була дружина водія та двоє дітей. Одному з них до року, а другого 4. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працювала патрульна поліція. Рух по трасі не утруднений. Подробиці події встановлюються.

Джерело: Інформатор