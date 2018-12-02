Під Києвом автівка з маленькими дітьми вилетіла з дороги і перекинулася
Фото: kiev.informator.ua
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Обійшлося без постраждалих
У неділю, 2 грудня, під Києвом на Житомирській трасі сталося ДТП. Автомобіль Audi Q5 вилетів з траси і перекинувся.
Аварія трапилася близько 9:45.
За словами водія Audi, він їхав в сторону Житомира. Між населеними пунктами Мрія і Гурівщина машину почало заносити, після чого Q5 вилетів в кювет і перекинувся на дах.
У момент аварії в машині також була дружина водія та двоє дітей. Одному з них до року, а другого 4. На щастя, обійшлося без постраждалих.
На місці працювала патрульна поліція. Рух по трасі не утруднений. Подробиці події встановлюються.
Джерело: Інформатор