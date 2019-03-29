Під Києвом чоловік накинувся з погрозами на пенсіонерку і пограбував



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Грабіжником виявився 47-річний місцевий житель Фото: Нацполіція

Група реагування патрульної поліції затримала грабіжника за гарячим слідом

У селі Красна Слобідка Обухівського району зловмисник шляхом вільного доступу зайшов в перший-ліпший будинок і накинувся з погрозами на 76-річну пенсіонерку. Нападник вимагав гроші та цінні речі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Після того, як він забрав 1200 грн та мобільний телефон, зник у невідомому напрямку. Щойно літня жінка оговталась, викликала родичів та поліцію», - інформують у поліції.

Група реагування патрульної поліції Обухівського відділу поліції, отримавши прикмети нападника, одразу розпочала пошуки зловмисника. Поліцейські оперативно відпрацювали прилеглі вулиці, територію села. Пошуки тривали недовго. Вже за кілька хвилин працівники поліції затримали нападника за межами населеного пункту.

Ним виявився 47-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом за скоєння крадіжки та пограбування.

Під час поверхневого огляду у нього виявлено та вилучено речові докази: викрадені гроші та телефон.

Наразі чолов’яга перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за скоєння грабежу за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України.