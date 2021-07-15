У Києві шахраї пів року ховали муміфіковане тіло пенсіонера заради його квартири

Злочинці знайшли осіб, які за $1 тис. погодились перевезти муміфіковане тіло у спеціальному мішку до крематорію

Адвокат зі спільниками незаконно заволоділи квартирою самотнього дідуся

Столичні правоохоронці затримали групу зловмисників за фактом заволодіння об’єктом нерухомості померлого чоловіка шляхом підроблення документів та наругою над його тілом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 297, ч. 1 ст. 358 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, злочинну групу організував місцевий адвокат. До незаконної діяльності чоловік залучив ще декількох осіб.

У ході розслідування злочинної діяльності, встановлено що вказані особи незаконно заволоділи квартирою самотнього літнього чоловіка на вул. О. Теліги, підробивши для цього договір купівлі-продажу, датований 2010 роком та начебто завірений нотаріусом, який помер у лютому 2021 року.

Згодом інший нотаріус вніс на підставі цього документу неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на користь підставної особи.

Встановлено, що законним власником квартири був киянин, 1932 р.н., який помер за невідомих обставин у своїй квартирі і муміфіковане тіло якого тривалий час там знаходилося.

За даними слідства, не пізніше січня 2021 року зловмисники виявили в квартирі тіло дідуся, однак при цьому не повідомили про його смерть правоохоронним органам, рідним або уповноваженим державним органам та не вжили заходів до його поховання. Натомість вони розробили злочинний план заволодіння цим житлом, під час реалізації якого тіло померлого весь час залишалося у квартирі.

Здійснивши оборудку з нерухомістю, зловмисники вирішили позбутися тіла шляхом таємного переміщення з квартири до крематорію для спалення. Для цього учасники групи планували використати підроблене свідоцтво про смерть, відповідно до якого вказаний чоловік помер нібито 4 липня 2021 року.

Для виконання плану зловмисники підшукали осіб, які за $1 тис. згодилися таємно вночі на автомобілі перевезти муміфіковане тіло у спеціальному мішку до крематорію.

14 липня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали організатора групи та одного з її членів після передачі грошових коштів виконавцю за вивезення тіла.

Затриманим особам готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

Викрито злочинну групу прокурорами спільно слідчими Нацполіції в Києві за оперативного супроводження Київського міського управління ДВБ Нацполіції.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці Київщини викрили псевдоелектрика, який ошукував людей.