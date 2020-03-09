Херсонські чиновники відсвяткували 8 березня еротичними танцями (відео)



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Чиновників розважала група «Степ» і напівоголена танцівниця Фото: скріншот відео

На концерті були присутні заступники голови Херсонської ОДА

У Херсонській обласній держадміністрації відбувся незвичний концерт, присвячений святкуванню 8 березня.

У мережі зявилося відео частини концерту. Судячи з нього, чиновників ОДА і облради розважала група «Степ» із напівоголеною танцівницею.

На концерті були присутні заступники глави ОДА Сергій Козир, Світлана Чепіга, Дмитро Бутрій і Вадим Чабан. Самого очільника обладміністрації в залі не видно. Про це повідомляє видання «Мост».

Від облради на концерті була присутня депутат Тетяна Гасаненко.

Відео вже викликало шквал коментарів у Facebook.

Фронтмен групи «Степ» вважає, що нічого незвичайного не сталося.

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