Херсонські чиновники відсвяткували 8 березня еротичними танцями (відео)
Чиновників розважала група «Степ» і напівоголена танцівниця
На концерті були присутні заступники голови Херсонської ОДА
У Херсонській обласній держадміністрації відбувся незвичний концерт, присвячений святкуванню 8 березня.
У мережі зявилося відео частини концерту. Судячи з нього, чиновників ОДА і облради розважала група «Степ» із напівоголеною танцівницею.
На концерті були присутні заступники глави ОДА Сергій Козир, Світлана Чепіга, Дмитро Бутрій і Вадим Чабан. Самого очільника обладміністрації в залі не видно. Про це повідомляє видання «Мост».
Від облради на концерті була присутня депутат Тетяна Гасаненко.
Відео вже викликало шквал коментарів у Facebook.
Фронтмен групи «Степ» вважає, що нічого незвичайного не сталося.
До слова, президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем.
Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко подякував всім жінкам України.