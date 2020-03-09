  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Херсонські чиновники відсвяткували 8 березня еротичними танцями (відео)

    • Розсилка
    <p>Чиновників розважала група &laquo;Степ&raquo; і напівоголена танцівниця</p> - Херсонські чиновники відсвяткували 8 березня еротичними танцями (відео)

    Чиновників розважала група «Степ» і напівоголена танцівниця

    Фото: скріншот відео

    На концерті були присутні заступники голови Херсонської ОДА

    У Херсонській обласній держадміністрації відбувся незвичний концерт, присвячений святкуванню 8 березня.

    У мережі зявилося відео частини концерту. Судячи з нього, чиновників ОДА і облради розважала група «Степ» із напівоголеною танцівницею.

    На концерті були присутні заступники глави ОДА Сергій Козир, Світлана Чепіга, Дмитро Бутрій і Вадим Чабан. Самого очільника обладміністрації в залі не видно. Про це повідомляє видання «Мост».

    Від облради на концерті була присутня депутат Тетяна Гасаненко.

    Відео вже викликало шквал коментарів у Facebook.

    Фронтмен групи «Степ» вважає, що нічого незвичайного не сталося.

    15_62

    До слова, президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем.

    Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко подякував всім жінкам України.

    свята чиновник Херсон концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ