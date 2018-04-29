Під Києвом двоє іноземців крали метал із діючого підприємства

Поліція Київщини протягом доби затримала трьох іноземців, які порушили законодавство

Працівники поліції міста Бровари затримали двох іноземців 36 та 43років, які періодично скоювали крадіжки металу на одному з діючих місцевих підприємств. Це підтверджують записи з камер відеоспостереження, встановлених власником. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Правоохоронці доставили



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Затримані іноземці перебувають на території України незаконно

Поліція Київщини протягом доби затримала трьох іноземців, які порушили законодавство

Працівники поліції міста Бровари затримали двох іноземців 36 та 43років, які періодично скоювали крадіжки металу на одному з діючих місцевих підприємств. Це підтверджують записи з камер відеоспостереження, встановлених власником. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Правоохоронці доставили зловмисників до відділення поліції. Виявилося, що іноземці перебувають на території України незаконно. Один з них має заборону на в’їзд в нашу державу, у іншого – прострочені відмітки про перетин державного кордону», - йдеться в повідомленні.

За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Також в рамках операції «Мігрант» фастівські поліцейські виявили в смт. Борова 40-річного громадянина Туреччини. Чоловіка одразу доставили до відділу державної міграційної служби з метою перевірки законності його перебування в нашій країні.

В результаті - за порушення правил перебування в Україні відносно іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 203 КУпАП. Чоловікові доведеться сплатити штраф.