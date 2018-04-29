Під Києвом двоє іноземців крали метал із діючого підприємства
- Вчора, 14:34
-
Розсилка
Поліція Київщини протягом доби затримала трьох іноземців, які порушили законодавство
Працівники поліції міста Бровари затримали двох іноземців 36 та 43років, які періодично скоювали крадіжки металу на одному з діючих місцевих підприємств. Це підтверджують записи з камер відеоспостереження, встановлених власником. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
«Правоохоронці доставили зловмисників до відділення поліції. Виявилося, що іноземці перебувають на території України незаконно. Один з них має заборону на в’їзд в нашу державу, у іншого – прострочені відмітки про перетин державного кордону», - йдеться в повідомленні.
За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Також в рамках операції «Мігрант» фастівські поліцейські виявили в смт. Борова 40-річного громадянина Туреччини. Чоловіка одразу доставили до відділу державної міграційної служби з метою перевірки законності його перебування в нашій країні.
В результаті - за порушення правил перебування в Україні відносно іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 203 КУпАП. Чоловікові доведеться сплатити штраф.