Під Києвом на гранаті підірвався ветеран АТО

Постраждалий отримав осколкові поранення плеча

У Броварському районі Київської області на гранаті підірвався чоловік, постраждалого госпіталізували. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області у Facebook. Повідомляється, що вибух прогримів сьогодні близько 04:00 в одній із квартир у селі Мала Тарасівка. В результаті вибуху постраждав 35-річний колишній учасник АТО



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Квартира після вибуху гранати

Постраждалий отримав осколкові поранення плеча

У Броварському районі Київської області на гранаті підірвався чоловік, постраждалого госпіталізували. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області у Facebook.

Повідомляється, що вибух прогримів сьогодні близько 04:00 в одній із квартир у селі Мала Тарасівка. В результаті вибуху постраждав 35-річний колишній учасник АТО на Донбасі, у нього діагностовано осколкові поранення плеча.

«Про вибух повідомив сусід потерпілого. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції та фахівці-вибухотехніки. У квартирі виявили чеку та спиртні напої», - йдеться в повідомленні.

Поліція продовжує слідчі дії та з'ясовує причини та обставини вибуху. Відкрито кримінальну справу.