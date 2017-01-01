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    Під Києвом на гранаті підірвався ветеран АТО

    Постраждалий отримав осколкові поранення плеча
    У Броварському районі Київської області на гранаті підірвався чоловік, постраждалого госпіталізували. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області у Facebook. Повідомляється, що вибух прогримів сьогодні близько 04:00 в одній із квартир у селі Мала Тарасівка. В результаті вибуху постраждав 35-річний колишній учасник АТО
    • Сьогодні, 12:55
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    Квартира після вибуху гранати&nbsp;
    Квартира після вибуху гранати 

    Постраждалий отримав осколкові поранення плеча

    У Броварському районі Київської області на гранаті підірвався чоловік, постраждалого госпіталізували. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області у Facebook.

    Повідомляється, що вибух прогримів сьогодні близько 04:00 в одній із квартир у селі Мала Тарасівка. В результаті вибуху постраждав 35-річний колишній учасник АТО на Донбасі, у нього діагностовано осколкові поранення плеча.

    «Про вибух повідомив сусід потерпілого. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції та фахівці-вибухотехніки. У квартирі виявили чеку та спиртні напої», - йдеться в повідомленні.

    Поліція продовжує слідчі дії та з'ясовує причини та обставини вибуху. Відкрито кримінальну справу.

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