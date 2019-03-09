Під Києвом невідомі побили і викрали дитину: введено план «Перехоплення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція ввела по Києву і області було введено план «Перехоплення»

Розшукують автомобіль Mercedes синього кольору з номером АI 4660 АН

У п'ятницю, 8 березня, в селі Гатне під Києвом невідомі побили і викрали 12-річну дитину. Інцидент стався в ЖК «Озерний Гай» за адресою вулиця Свободи 1а. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, у Києво-Святошинському районі невідомі чоловіки побили дитину у дворі ЖК «Озерний Гай» і посадили його в машину.

О 18:30 по Києву і області було введено план «Перехоплення». Розшукують автомобіль Mercedes синього кольору з номером АI 4660 АН.

Викрадачі відвезли дитину в невідомому напрямку, імовірно, машина може бути в Києві.

Як повідомлялося, 9 березня на вулиці Антоновича, 165 в Києві сталася ДТП: зіткнулися Lancia, за кермом якого перебував п'яний підліток, і патрульний автомобіль Toyoya Prius. Аварія трапилася під час переслідування поліцейськими легковика, який раніше був викрадений.