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    У Києві п’яний підліток на викраденій машині протаранив авто поліцейських (фото, відео)

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    Обидва автомобілі вилетіли з проїжджої частини і зупинилися в парапеті - У Києві п’яний підліток на викраденій машині протаранив авто поліцейських (фото, відео)
    Обидва автомобілі вилетіли з проїжджої частини і зупинилися в парапеті
    Фото: Інформатор

    Неповнолітній водій пройшов тест на вміст алкоголю в крові, який показав 0,78 проміле

    У ніч на суботу, 9 березня, на вулиці Антоновича, 165 в Києві сталася ДТП: зіткнулися Lancia і патрульний автомобіль Toyoya Prius.

    Аварія трапилася близько 23:50 8 березня. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Lancia була викрадена раніше. Патрульні помітили автомобіль, який потрапляє під орієнтування, і намагалися його зупинити. Однак водій проігнорував вимогу і продовжив рух.

    Почалася погоня, легковик їхав по вулиці Антоновича в сторону Либідської площі. Перед перехрестям з вулицею Загородньою патрульні їхали паралельно з Lancia. У цей момент водій переслідуваної машини різко повернув вліво і зніс машину правоохоронців. Від удару обидва автомобілі вилетіли з проїжджої частини і зупинилися в парапеті.

    В результаті зіткнення постраждав один патрульний. Його травми незначні.

    Водія Lancia вдалося затримати. На місці він пройшов тест на вміст алкоголю в крові. Прилад показав 0,78 проміле, що перевищує допустиму норму майже в 4 рази. Також з'ясувалося, що затриманий – неповнолітній, він 2002 року народження.

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    П’яний підліток влаштував погоню з поліцейськими
    П’яний підліток влаштував погоню з поліцейськими
    П’яний підліток влаштував погоню з поліцейськими
    П’яний підліток влаштував погоню з поліцейськими
    П’яний підліток влаштував погоню з поліцейськими
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 8 березня на проспекті Леся Курбаса, 18 в Києві сталася ДТП: автомобіль Range Rover вилетів з проїжджої частини і протаранив паркан будівництва.

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