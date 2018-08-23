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    Новини

    Під Києвом поліція затримала іноземного «сканериста»

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    Затриманий за пограбування автомобіля іноземець - Під Києвом поліція затримала іноземного «сканериста»
    Фото: Нацполіція
    Затриманий за пограбування автомобіля іноземець

    У Бучі зловмисник за допомогою спеціального приладу просканував припаркований автомобіль, проник у салон і забрав сумку

    Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини оперативно відреагували на повідомлення жителя міста Буча на лінію 102 про викрадення невідомим з його автомобіля особистих речей. Упродовж 20-ти хвилин поліцейські встановили та затримали зловмисника - 32-річного раніше судимого іноземця, який незаконно перебував на території України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Він за допомогою спеціального приладу просканував припаркований автомобіль, проник у салон і забрав сумку.

    Під час затримання поблизу місцевого торгового центру підозрюваний чинив опір правоохоронцям, намагаючись втекти. У нього вилучили речові докази - сумку з документами, грошима та коштовними особистими речами заявника.

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    Під Києвом поліція затримала іноземного «сканериста»
    Під Києвом поліція затримала іноземного «сканериста»

    На даний час зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України та знаходиться в ізоляторі тимчасово тримання. Судовими органами вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Про затримання іноземця повідомлено посольство Грузії в Україні.

    За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

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