Під Києвом поліція затримала квартирних крадіїв-гастролерів



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Молодики приїхали електричкою з Броварів у Бориспіль для скоєння квартирних крадіжок

У Борисполі Київської області поліції вдалося затримати двох квартирних крадіїв, які проникли до чужого помешкання, пошкодивши замок на вхідних дверях. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Правоохоронці відпрацьовували територію міста і випадково побачили двох підозрілих осіб, які зайшли у під’їзд одного з багатоквартирних будинків. А трохи пізніше одного із зловмисників поліцейські побачили на балконі однієї з квартир, що підтвердило їхні підозри», - йдеться в повідомленні.

Під час невідкладного особистого обшуку з кишені одного із зловмисників було вилучено мобільний телефон, який належав господарю квартири, а також злодійське знаряддя: рукавички, набір відмичок, викрутка.

Затриманим 31 та 35 років, один з яких раніше судимий. Чоловіки є мешканцями міста Бровари Київської області.

Свій вчинок вони пояснили тим, що приїхали електричкою у Бориспіль для скоєння квартирних крадіжок.

Наразі «кримінальний дует» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їх перевіряють на причетність до скоєння інших подібних злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.