З’явилося ефектне відео гонитви п’яного водія в центрі Києва



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Скріншот з відео

У центрі Києва п’яний водій влаштував перегони з поліцією і кілька дорожньо-транспортних пригод

Правоохоронці показали, як гналися за порушником, і розповіли нові подробиці інциденту.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

У поліції повідомили, що під час втечі водій неодноразово грубо порушував правила дорожнього руху і наражав на небезпеку інших водіїв. У поліції також уточнили, що під час переслідування водій Mazda скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Skoda, внаслідок чого останній зіткнувся з автомобілем Audi. Після дорожньо-транспортної пригоди утікач продовжив рух і зіштовхнувся ще з двома автомобілями – ЗАЗ і Toyota.

Після нетривалої гонитви неадекватний водій зупинився в районі Бессарабки прямо серед дороги. Зупинившись перед машинами, що стояли на світлофорі, він вискочив і спробував втекти, але бути затриманий патрульними. За попередньою інформацією у водія виявили ознаки сп’яніння і знайшли цікаві речі.

«У салоні автомобіля Mazda поліцейські виявили речі, в тому числі техніку, походження яких водій не зміг пояснити. За попередньою інформацією, виявлені речі знаходяться в розшуку, як викрадені. Крім цього були виявлені кілька комплектів іноземних номерних знаків», – розповідають правоохоронці.

Як повідомлялося, українська співачка Jerry Heil потрапила у аварію після концерту в Одесі.

Нагадаємо, біля Чернівців після дорожньо-транспортної пригоди загорілося авто.