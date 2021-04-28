Під Києвом поліція знайшла наркотики в автівці водія «під кайфом» (фото)

Патрульні села Чайки виявили порушників ПДР, які перевозили заборонені речовини

У ніч на 28 квітня в селі Софіївська Борщагівка інспектори зупинили автомобіль Subaru, оскільки під час руху в темну пору доби задній номерний знак не підсвічувався.

Під час спілкування 27-річний водій помітно нервував, тому поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку. Як результат, у кишені керманича виявили zip-пакет із подрібненою речовиною рослинного походження. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Також, оскільки водій мав явні ознаки наркотичного сп'яніння, інспектори запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі, проте чоловік відмовився.

В салоні авто був ще пасажир. Оцінивши всю ситуацію та поведінку 28-річного пасажира, патрульні прийняли рішення провести також поверхневу перевірку. У сумці чоловіка поліцейські виявили близько 500 г порошкоподібної речовини, ймовірно, амфетаміну. Пояснити що це та звідки ця речовина з'явилась, чоловік не зміг, адже постійно плутався у своїх словах.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та постанову за ч. 6 ст. 121 (Не освітлений державний номерний знак) КУпАП, після чого викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї справи.