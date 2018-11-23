Під Києвом поліція знайшла викрадену елітну іномарку (фото)



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Після слідчих дій поліцейські повернуть автомобіль власнику Фото: Нацполіція

Броварські правоохоронці виявили викрадену автівку в одному з дворів між багатоповерхівками

Працівники Броварського відділу поліції на одній з вулиць міста виявили автомобіль BMW X6 білого кольору, який був викрадений невстановленою особою в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Щоразу, заступаючи на несення служби, наряди груп реагування патрульної поліції та слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції Київщини вивчають оперативну обстановку в регіоні, орієнтування щодо розшуку зниклих людей та викраденого автомототранспорту, зазначають у поліції.

«Так, під час нічного патрулювання вулиць міста Бровари, група реагування помітила в одному з дворів між багатоповерхівками авто, яке підпадало під орієнтування розшукуваних автомобілів. На місці виявлення авто працювала слідчо-оперативна група. У подальшому поліцейські повернуть транспорт власнику», - інформують у поліції.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння автівкою BMW X6.