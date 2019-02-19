Столичні поліцейські розкрили вбивство трирічної давнини



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Вбивця - 39-річний киянин, який неодноразово мав проблеми із законом

Затримали зловмисника після скоєння розбійного нападу на лотомаркет

У Києві правоохоронці розкрили вбивство жінки, що сталося у червні 2016 року на Оболоні. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

«У червні 2016 року фігурант працював сантехніком. Він приїхав за викликом в одну із квартир Оболонського району столиці, розговорився із господаркою дому та дізнався, що вона – одна із найкращих викладачів іноземної мови у столиці. Коли ж через деякий час йому знову надійшов виклик на цю ж адресу, у чоловіка виник злочинний план, адже він був впевнений, що у репетитора точно буде чим поживитися. Щойно потрапивши у квартиру, зловмисник почав душити жінку мотузкою. Впевнившись, що вона померла, зірвав із шиї золотий ланцюжок. Потім почав нишпорити у помешканні, знайшов 10 тисяч гривень і втік», - повідомили у поліції.

Фігуранту 39 років, він - киянин. Неодноразово мав проблеми із законом: протягом 14-ти років відбував покарання у в’язниці за розбої та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

«Затримали зловмисника після скоєння розбійного нападу на лотомаркет: пригрозивши касиру пістолетом, він забрав з каси 4000 гривень. Згодом під час досудового розслідування було встановлено його причетність до жорстокого вбивства жінки», - розповів т.в.о. заступника начальника відділу кримінальної поліції Оболонського управління поліції Костянтин Шафієв.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні двох злочинів: за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали зловмисника, яка перебував у розшуку за вчинення ДТП у липні 2017 року у Києві.