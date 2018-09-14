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    Під Києвом Range Rover на смерть збив хлопця

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    Range Rover збив пішохода - Під Києвом Range Rover на смерть збив хлопця
    Фото: Інформатор
    Range Rover збив пішохода

    Водій автомобіля Range Rover на погано освітленій ділянці дороги не помітив хлопця, який переходив проїжджу частину в недозволеному для цього місці

    У четвер, 13 вересня, у місті Ірпінь Київської області на вулиці Університетській сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Range Rover і пішохода.

    Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

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    За попередніми даними, водій автомобіля Range Rover на погано освітленій ділянці дороги не помітив хлопця, який переходив проїжджу частину в недозволеному для цього місці. Чоловік за кермом позашляховика не встиг вчасно загальмувати і збив пішохода-порушника. За словами свідків події, хлопець, який переходив дорогу, був у стані алкогольного сп'яніння. Від отриманих травм він помер на місці.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Винуватця ДТП встановить слідство.

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    Під Києвом Range Rover на смерть збив хлопця
    Під Києвом Range Rover на смерть збив хлопця
    Під Києвом Range Rover на смерть збив хлопця
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 13 вересня в Києві на проспекті Науки вантажівка на смерть збила пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному для цього місці. У момент зіткнення в руці у пішохода-порушника була пляшка горілки.

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