Під Києвом скоєно напад на головного метролога «Укравтогазу»



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Про вчинення нападу повідомлено в поліцію

Постраждалий входить до ревізійної комісії, що здійснює перевірку діяльності автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій

У четвер, 7 лютого, вранці у Київській області троє невідомих здійснили напад на головного метролога — учасника ревізійної комісії підприємства «Укравтогаз» - дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Ревізійна комісія в рамках реформування організаційної системи управління підприємства проводить перевірку діяльності автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС). В ході перевірок учасники комісії вже виявили та задокументували ряд порушень, які сприяли корупційним діям під час продажу газу через мережу АГНКС.

Наразі постраждалого госпіталізовано. Про вчинення нападу повідомлено правоохоронні органи.

Подробиці нападу не повідомляються.

«Незважаючи на протидію боротьбі з корупцією, розпочатий процес реформування системи управління компанії не зупинити», — наголосив керівник ДП «Укравтогаз» Олександр Ватажишин.