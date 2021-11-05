Під Києвом зіткнулися маршрутка та автівка, є постраждалі (фото)

У результаті зіткнення в маршрутки розбита передня частина

Обставини ДТП встановлюють поліцейські

У п’ятницю, 5 листопада, близько 13 години у селищі Погреби, що під Києвом, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса «Еталон» та автомобіля Volkswagen. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Правоохоронці з’ясували, що водій Volkswagen Transporter, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі автобусу сполученням Київ–Пухівка, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Наразі двох дорослих та трьох неповнолітніх доставлено до місцевої лікарні.

На місці події працюють працівники Броварського районного управління поліції та медики.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Через ДТП було ускладнено рух в обох напрямках.

Нагадаємо, 4 листопада на проспекті Степана Бандери в Києві водій автомобіля Volkswagen протаранив автомобіль Toyota. У результаті автопригоди вагітну пасажирку Toyota шпиталізували до медичного закладу. Водій Volkswagen поїхав з місця ДТП, але патрульні його затримали.

3 листопада п'яний водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.