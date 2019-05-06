Під Києвом відбудуться видовищні бої (фото, відео)



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Середньовічний бій Фото: Древній Київ Князівство «Київська Русь»

Чемпіонат світу з середньовічного бою пройде у «Парку Київська Русь»

Із 16 до 19 травня у «Древньому Києві у Князівстві «Київська Русь» відбудеться грандіозна подія – Чемпіонат світу з середньовічного бою 2019 (World Championship on Medieval Combat 2019). Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій, інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як повідомляють організатори, це масштабний спортивний захід, який дозволить учасникам і вболівальникам проникнутися унікальною атмосферою середньовічних часів. Чемпіонат світу з середньовічного бою відбудеться у рамках Фестивалю середньовічного бою та складатиметься з різноманітних захопливих боїв, як одиночних так і групових.

Взяти участь у боях з’їдуться учасники з усього світу – запрошені представники таких країн, як: Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Японія, Австралія, Канада, США та інші, а саме – 29 країн світу.

Команда з України також візьме участь у змаганнях.

У видовищних боях понад 1000 найкращих бійців змагатимуться за титул чемпіонів світу та перетворяться на справжніх лицарів і битимуться у боях справжньою середньовічною зброєю.

Цікаво, що костюм із бронею має вагу від 20 кг до 35 кг, оскільки броня, яку носять учасники змагань, має бути точною копією тієї, що використовувалася у середньовічних битвах; усі матеріали повинні бути точними до історичного періоду. Це ж стосується і зброї.

Організатори події обіцяють не тільки захопливе спортивне видовище, а й велику розважальну програму – постріли з требушету вогняними ядрами, феєричне фаєр-шоу, кінні виступи, музичну програму тощо.