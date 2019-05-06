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    Під Києвом відбудуться видовищні бої (фото, відео)

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    Середньовічний бій - Під Києвом відбудуться видовищні бої (фото, відео)
    Середньовічний бій
    Фото: Древній Київ Князівство «Київська Русь»

    Чемпіонат світу з середньовічного бою пройде у «Парку Київська Русь»

    Із 16 до 19 травня у «Древньому Києві у Князівстві «Київська Русь» відбудеться грандіозна подія – Чемпіонат світу з середньовічного бою 2019 (World Championship on Medieval Combat 2019). Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій, інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

    Як повідомляють організатори, це масштабний спортивний захід, який дозволить учасникам і вболівальникам проникнутися унікальною атмосферою середньовічних часів. Чемпіонат світу з середньовічного бою відбудеться у рамках Фестивалю середньовічного бою та складатиметься з різноманітних захопливих боїв, як одиночних так і групових.

    Взяти участь у боях з’їдуться учасники з усього світу – запрошені представники таких країн, як: Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Японія, Австралія, Канада, США та інші, а саме – 29 країн світу.

    Команда з України також візьме участь у змаганнях.

    У видовищних боях понад 1000 найкращих бійців змагатимуться за титул чемпіонів світу та перетворяться на справжніх лицарів і битимуться у боях справжньою середньовічною зброєю.

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    Під Києвом відбудуться видовищні бої (фото, відео)
    Під Києвом відбудуться видовищні бої (фото, відео)

    Цікаво, що костюм із бронею має вагу від 20 кг до 35 кг, оскільки броня, яку носять учасники змагань, має бути точною копією тієї, що використовувалася у середньовічних битвах; усі матеріали повинні бути точними до історичного періоду. Це ж стосується і зброї.

    Організатори події обіцяють не тільки захопливе спортивне видовище, а й велику розважальну програму – постріли з требушету вогняними ядрами, феєричне фаєр-шоу, кінні виступи, музичну програму тощо.

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