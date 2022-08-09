У Бучі поховано 15 убитих окупантами людей, яких не вдалось упізнати (відео)

Серед похованих 14 чоловіків та одна жінка

У Бучі поховали тіла 15 людей, вбитих під час російської окупації Київщини у лютому-березні, яких не вдалося ідентифікувати. Ці тіла перебували в морзі міста, повідомляє «Суспільне».

Серед похованих 14 чоловіків та одна жінка. Вісьмох чоловіків знайшли в Мироцькому: російські окупанти закатували їх та розстріляли.

«Спалена в машині жінка на Яблунській вулиці, є скелет чоловіка який загинув у машині. З однієї могили, де було троє ексгумовано, одного впізнали, він з Бучі. З іншої могили, де сім ексгумовано, також упізнали одного чоловіка з Бучі… Ми намагалися максимально сприяти родичам, щоб вони змогли знайти рідних, але звернень зараз мало, ми розуміємо хто міг і хотів закінчити цю процедуру, і ми не знаємо, що сталося з рідними цих людей», – каже радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська.

У Бучі поховали 15 убитих росіянами людей, яких не вдалось упізнати фото: Суспільне

Тіла похованих досліджували в Бучанському морзі, і на них знайшли сліди тортур, поранення в голову і грудну клітку. У майбутньому, якщо родичів загиблих знайдуть, за ДНК-тестом можна буде встановити спорідненість і з дозволу слідства замінити табличку або перепоховати.

Нині не називають кількості тіл, які все ще не можуть ідентифікувати. Загалом у Бучанській громаді загинули щонайменше 458 людей, більшість із яких росіяни вбили. Серед загиблих 12 дітей.

Нагадаємо, нещодавно на Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного.

Раніше журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео).

Як повідомлялося, всього у Бучанському районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. Поліція встановила, хто причетний до масових вбивств мирних мешканців.