У Бучі відомо про 419 вбитих мешканців – міська рада

Влада Бучанської громади повідомила, скільки місцевих закатовано окупантами

Станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє в Telegram Бучанська міськрада.

«Офіційна статистика на 8 серпня по Бучанській громаді наразі така – 458 тіл знайдено (366 чоловіків, 86 жінок, п'ятеро невпізнаних, один мішок із частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло). З них вбиті – 419 осіб», – йдеться в повідомленні.

Причини смерті інших встановлюються.

Також повідомляється, що серед загиблих 12 дітей (за європейським стандартом до 21 року). У п'яти тіл неможливо визначити стать. Здебільшого це пов‘язано з тим, що вони були спалені. Понад 50 тіл ще не забрали з моргів.

«Місто Буча та вся наша громада дуже розраховує, що одна з найвпливовіших у світі правозахисних організацій знову повернеться на бік добра, негайно змінивши керівництво та очистившись від агентів Кремля», – заявив Федорук.

Нагадаємо, нещодавно на Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного.

Раніше журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео).

Як повідомлялося, всього у Бучанському районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. Поліція встановила, хто причетний до масових вбивств мирних мешканців.