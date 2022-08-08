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У Бучі відомо про 419 вбитих мешканців – міська рада

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Бучі відомо про 419 вбитих мешканців – міська рада
Всього загинуло щонайменше 458 мирних жителів 
фото з відкритих джерел

Влада Бучанської громади повідомила, скільки місцевих закатовано окупантами

Станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє в Telegram Бучанська міськрада.

«Офіційна статистика на 8 серпня по Бучанській громаді наразі така – 458 тіл знайдено (366 чоловіків, 86 жінок, п'ятеро невпізнаних, один мішок із частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло). З них вбиті – 419 осіб», – йдеться в повідомленні. 

Причини смерті інших встановлюються.

Також повідомляється, що серед загиблих 12 дітей (за європейським стандартом до 21 року). У п'яти тіл неможливо визначити стать. Здебільшого це пов‘язано з тим, що вони були спалені. Понад 50 тіл ще не забрали з моргів.

«Місто Буча та вся наша громада дуже розраховує, що одна з найвпливовіших у світі правозахисних організацій знову повернеться на бік добра, негайно змінивши керівництво та очистившись від агентів Кремля», – заявив Федорук. 

Нагадаємо, нещодавно на Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного.

Раніше журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео).

Як повідомлялося, всього у Бучанському районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. Поліція встановила, хто причетний до масових вбивств мирних мешканців. 

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Теги: Київщина Буча

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