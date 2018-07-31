Під Києвом виявили тонни алкоголю з небезпечними домішками



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Знайдені рідини містять в своєму складі етиловий спирт (етанол), ацетальдегід, вищі спирти, ефіри і метанол

У Київській області правоохоронці вилучили 85 тис. літрів спирту з небезпечними домішками, який готували на продаж.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Під час обшуку в одному з приміщень, яке займало комерційне підприємство, правоохоронці виявили понад 85 тис. літрів спирту, орієнтовною вартістю 21,2 млн грн, а також обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, барвники, вимірювачі спирту і чорнові записи, які вказують на злочинну діяльність.

Експертиза показала, що знайдені рідини містять в своєму складі етиловий спирт (етанол), ацетальдегід, вищі спирти, ефіри і метанол.

У відомстві зазначили, що етиловий спирт викликає небезпечну для життя токсичну дію, яка спрямована переважно на придушення дихального центру і подальший параліч його діяльності. А наявність в вилучених рідинах домішок у вигляді ацетальдегіду, вищих спиртів, ефірів та метилового спирту підвищує токсичний вплив алкоголю на організм людини.