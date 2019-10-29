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    Під Києвом вздовж траси молодик вночі викопував мідний кабель (фото)

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    Чоловік вночі за допомогою налобного ліхтаря у лісосмузі викопував кабель - Під Києвом вздовж траси молодик вночі викопував мідний кабель (фото)
    Чоловік вночі за допомогою налобного ліхтаря у лісосмузі викопував кабель
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Чоловік зізнався, що вже впродовж тижня викопував кабель

    У понеділок, 28 жовтня, близько опівночі на 65 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський» бориспільські патрульні затримали «на гарячому» чоловіка за крадіжку мідного кабелю.

    Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області, правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який за допомогою налобного ліхтаря у лісосмузі вздовж дороги щось розкопував.

    Під час бесіди 30-річний чоловік повідомив, що проводить розкопки землі в пошуках мідного кабелю. А ще правопорушник розповів патрульним, що мідний кабель він копає впродовж тижня. І за видобуток він вже отримав близько 1500 гривень.

    Поруч з ним патрульні виявили дві штикові лопати та в земляній траншеї мідний кабель.

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    Під Києвом вздовж траси молодик вночі викопував мідний кабель (фото)
    Під Києвом вздовж траси молодик вночі викопував мідний кабель (фото)

    Для встановлення всіх обставин на місце пригоди патрульні викликали слідчо-оперативну групу Баришівського відділу поліції.

    Національна поліція України кримінал Київщина чоловік злочинець
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