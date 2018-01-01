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    Під Києвом загинула жінка-водій, виїхавши на зустрічну смугу

    У результаті зіткнення дівчина, котра не була пристебнута паском безпеки, загинула на місці
    На Гостомельскому шосе на північному заході столиці жінка за кермом автомобіля спровокувала смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.  Дівчина-водій за кермом Hyundai Accent, рухаючись до Києва, з невідомих причин виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo.  Згідно з
    • Сьогодні, 01:18
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    ДТП під Києвом
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП під Києвом

    У результаті зіткнення дівчина, котра не була пристебнута паском безпеки, загинула на місці

    На Гостомельскому шосе на північному заході столиці жінка за кермом автомобіля спровокувала смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

    Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua. 

    Дівчина-водій за кермом Hyundai Accent, рухаючись до Києва, з невідомих причин виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo. 

    Згідно з повідомленням, від удару Hyundai перекинувся і вилетів у кювет. У результаті зіткнення дівчина, котра не була пристебнута паском безпеки, загинула на місці.

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    Під Києвом загинула жінка-водій, виїхавши на зустрічну смугу
    Під Києвом загинула жінка-водій, виїхавши на зустрічну смугу
    Під Києвом загинула жінка-водій, виїхавши на зустрічну смугу
    Під Києвом загинула жінка-водій, виїхавши на зустрічну смугу

    Водій Fiat отримав легкі травми.

    На місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група. 

    ДТП смерть водій Київщина
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