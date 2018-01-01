Під Києвом загинула жінка-водій, виїхавши на зустрічну смугу

У результаті зіткнення дівчина, котра не була пристебнута паском безпеки, загинула на місці

На Гостомельскому шосе на північному заході столиці жінка за кермом автомобіля спровокувала смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua. Дівчина-водій за кермом Hyundai Accent, рухаючись до Києва, з невідомих причин виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo. Згідно з



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Фото: dtp.kiev.ua ДТП під Києвом

У результаті зіткнення дівчина, котра не була пристебнута паском безпеки, загинула на місці

На Гостомельскому шосе на північному заході столиці жінка за кермом автомобіля спровокувала смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Дівчина-водій за кермом Hyundai Accent, рухаючись до Києва, з невідомих причин виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo.

Згідно з повідомленням, від удару Hyundai перекинувся і вилетів у кювет. У результаті зіткнення дівчина, котра не була пристебнута паском безпеки, загинула на місці.

Водій Fiat отримав легкі травми.

На місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група.