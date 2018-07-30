Під Києвом затримано озброєний розбійний дует



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Грабіжники були у балаклавах і озброєні (ілюстративне фото)

Затриманим повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою

Оперативники Броварського відділу поліції встановили, розшукали та затримали зловмисників, які три місяці тому в балаклавах увірвалися до будинку 69-річної пенсіонерки. Під погрозою фізичного насильства і застосування зброї злочинці зірвали з її шиї золотий ланцюжок і забрали всі матеріальні цінності - понад 2 тисячі доларів США, ноутбук та інші ювелірні прикраси.

Нападниками виявилися - 30-річний місцевий житель і його 31-річний раніше судимий товариш, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Речові докази вилучені. Затриманим повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Поліцейські перевіряють молодиків на причетність до скоєння аналогічних злочинів.