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    Під Києвом жінка вистрибнула з вікна через знущання співмешканця

    Дівчина скоїла самогубство через тортури коханого
    У с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району під час сварки дівчина вистрибнула з вікна через тортури хлопця. Про це повідомляється на сторінці Головного управління Нацполіції в Київській обл. у Facebook. 22-річний молодик принижував і фізично знущався над своєю 33–річною співмешканкою. Під час чергової сварки дівчина викинулася із
    • Сьогодні, 16:33
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    Дівчина скоїла самогубство через тортури коханого

    У с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району під час сварки дівчина вистрибнула з вікна через тортури хлопця. Про це повідомляється на сторінці Головного управління Нацполіції в Київській обл. у Facebook.

    22-річний молодик принижував і фізично знущався над своєю 33–річною співмешканкою. Під час чергової сварки дівчина викинулася із вікна 3-го поверху та впала на східці підвального приміщення.

    Отримані тілесні ушкодження виявилися не сумісні з життям.

    «Одразу ж після трагедії хлопець втік із квартири та намагався зробити собі алібі, щоб уникнути кримінальної відповідальності», - заявили у поліції.

    Пара проживала разом упродовж 3-х місяців у орендованій квартирі.

    Поліцейські Києво-Святошинського району оперативно затримали зловмисника. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – арешт. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває комплекс слідчих дій.

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