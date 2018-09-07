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    Новини

    Під Києвом зіткнулися Volkswagen та Subaru

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    <p>Рятувальники провели роботу щодо змивання паливно-мастильних матеріалів з дороги на місці ДТП</p> - Під Києвом зіткнулися Volkswagen та Subaru
    Фото: ДСНС

    Рятувальники провели роботу щодо змивання паливно-мастильних матеріалів з дороги на місці ДТП

    Рятувальники змивали паливно-мастильні матеріали з дороги

    У п’ятницю, 7 вересня, у Васильківському районі поблизу Глевахи сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 11:15.

    ДТП сталася на перехресті автодоріг Васильків - Київ та Глеваха-Крушинка, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місці події рятувальниками встановлено, що при зіткненні автомобілів Volkswagen та Subaru потерпілих не було.

    Фахівці ДСНС відключили АКБ та провели роботу щодо змивання паливно-мастильних матеріалів з дороги.

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    Під Києвом зіткнулися Volkswagen та Subaru
    Під Києвом зіткнулися Volkswagen та Subaru

    Як повідомлялося, сьогодні у Яготині зіткнулися «ВАЗ» і «Мерседес». Внаслідок ДТП загинув водій «ВАЗа».

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