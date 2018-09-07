Під Києвом зіткнулися Volkswagen та Subaru



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Фото: ДСНС Рятувальники провели роботу щодо змивання паливно-мастильних матеріалів з дороги на місці ДТП

Рятувальники змивали паливно-мастильні матеріали з дороги

У п’ятницю, 7 вересня, у Васильківському районі поблизу Глевахи сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 11:15.

ДТП сталася на перехресті автодоріг Васильків - Київ та Глеваха-Крушинка, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці події рятувальниками встановлено, що при зіткненні автомобілів Volkswagen та Subaru потерпілих не було.

Фахівці ДСНС відключили АКБ та провели роботу щодо змивання паливно-мастильних матеріалів з дороги.

Як повідомлялося, сьогодні у Яготині зіткнулися «ВАЗ» і «Мерседес». Внаслідок ДТП загинув водій «ВАЗа».