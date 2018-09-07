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    Смертельна ДТП на Київщині: водія «ВАЗа» затиснуло в автівці

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    Рятувальниками було проведено деблокування загиблого - Смертельна ДТП на Київщині: водія «ВАЗа» затиснуло в автівці
    Рятувальниками було проведено деблокування загиблого

    В Яготині зіткнулися «ВАЗ» і «Мерседес»

    У п’ятницю, 7 вересня, о 08:55 до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району надійшло повідомлення про те, що в м. Яготин, на вулиці Дарницька сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено черговий караул 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

    На місці події рятувальниками встановлено, що ДТП в автомобілі «ВАЗ» затиснуло людину, яка отримала травми несумісні з життям, а в автомобілі «Мерседес» постраждали водій та троє пасажирів.

    Рятувальниками було проведено деблокування загиблого та змивання паливно-мастильних речовин з автодороги.

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    Смертельна ДТП на Київщині: водія «ВАЗа» затиснуло в автівці
    Смертельна ДТП на Київщині: водія «ВАЗа» затиснуло в автівці
    Смертельна ДТП на Київщині: водія «ВАЗа» затиснуло в автівці

    Постраждалих пасажирів автомобіля «Мерседес» працівники ДСНС передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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