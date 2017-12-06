Під Києвом знайшли труп молодої дівчини
- Сьогодні, 05:59
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Труп знайшли люди, які збирали дрова у броварському лісі
У Броварському лісі під Києвом знайшли тіло 26-ти річної дівчини. Труп знайшли люди, які збирали дрова неподалік кафе «У лісі».
Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.
Поліція встановила особу загиблої – це 26-ти річна мешканка Броварів Аліна Шумейко. Дівчина жила у гуртожитку.
Як встановила поліція, у ніч на 5-те грудня жінка перебувала в ресторані «Мангал-парк».
«Аліна сиділа та випивала з працівниками кафе «У лісі« дуже довго. До речі, потерпіла колись працювала у кафе «У лісі». Вжила велику кількість алкоголю, Аліна зі всіма попрощалася та сказала, що піде додому через ліс», – розповіла директор ресторану «Мангал-парк» Юлія.
Що спричинило смерть молодої жінки – покаже слідча експертиза.
Слідство триває.
Нагадаємо, у Великій Новосілці Донецької області невідомі жорстоко вбили родину з трьох людей - 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина.
На розшук вбивць піднято весь особовий склад місцевої поліції, перекрито шляхи можливого відходу зловмисників. На місці події працюють слідчі та експерти-криміналісти, а також керівництво поліції Донеччини, територію обстежують зі службовими собаками.