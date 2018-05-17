Під київською мерією одразу чотири мітинги (фото)

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Фото: 44.ua Мітинги біля київської мерії

Біля будівлі Київради зібралося близько 500 осіб

Сьогодні, 17 травня, у центрі Києва під будівлею мерії проходять відразу чотири мітинги.

На першому мітингу активісти вимагають від мера Віталія Кличка виконати дану рік тому обіцянку - побудувати комунальний дитячий сад в ЖК «Мірославичі» на Троєщині. Про це повідомляє 44.ua.

Ще одні учасники мітингу вимагають від влади законного оформлення землі на Троєщині, де був раніше зведений ЖК «Перлина». За словами активістів, без відповідного дозволу будинок залишається без води, електрики та інших комунікацій, необхідних для нормального існування мешканців багатоповерхівки.

Також паралельно проходить мітинг людей, що підтримують автора альтернативного проекту трирівневої Шулявської розв'язки Віктора Петрука. Учасники акції вимагають прозорого конкурсу з вибору кращого проектного рішення Шулявської розв'язки. Також вони виступають проти будівництва на Шулявці моста- чотирилистяника, який, на їхню думку, не поліпшить там транспортну систему. За словами автора альтернативного проекту моста, зараз затверджений проект є майже аналогом сучасного шляхопроводу.

Крім того, вони під будівлю принесли торт і гвоздики, щоб відзначити 60-річчя будівництва нинішньої розв'язки, яка була побудована за застарілим радянським проектом.

Серед мітингувальників також було помічено групу людей, яка представилася як ошукані інвестори Еліта-Центру.

Всього, за приблизними підрахунками, під мерією зібралося близько 500 осіб.

Нагадаємо, сьогодні відбувається чергове засідання Київради.