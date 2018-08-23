Підозрюваному у вбивстві Ноздровської продовжили арешт



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Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Захист просив замінити Россошанському тримання під вартою на домашній арешт

Ірпінський міський суд Київської області продовжив арешт Юрію Россошанському, обвинуваченому у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, до 21 жовтня.

Також головуючий суддя Валерій Линник оголосив у засіданні перерву на невизначений час через те, що потерпілі подали до Верховного Суду клопотання про зміну підсудності у кримінальному провадженні.

«Задовольнити клопотання прокурора. Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Россошанського на 60 днів у Київському слідчому ізоляторі. Відмовити у задоволенні клопотання захисника про зміну запобіжного заходу», - сказав суддя.

Як відомо, захист просив замінити Россошанському тримання під вартою на домашній арешт.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Джерело: УНН