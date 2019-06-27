Після послаблення спеки у Києві знову пройдуть ярмарки: де і коли



Розсилка ВІДПРАВИТИ Киян запрошують на ярмарки у вихідні 28-30 червня у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Таке рішення ухвалила столична влада, враховуючи звернення мешканців столиці. Про це поінформували у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Отже, ярмарки відбудуться: 28 червня (п’ятниця) у: Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т), вул. Академіка Курчатова (у межах Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Подільському районі – вул. Полкова, 72;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу). 29 червня (субота) у: Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»);

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т), вул. Академіка Курчатова (у межах Мілютенка та Братиславської). 30 червня (неділя) у: Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»);

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т), вул. Академіка Курчатова (у межах Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської). Як відомо, під час спеки у Києві ярмарки не проводилися. Опитування