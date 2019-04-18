Після пожежі в Нотр-Дам де Парі у Києві перевірять культові споруди



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Михайлівський Золотоверхий Собор

У Києві понад 3500 об’єктів культурної спадщини

У Києві перевірять об’єкти культурної спадщини та культові споруди на предмет дотримання пожежної та техногенної безпеки. Відповідне окреме доручення підписав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Загалом у Києві понад 3500 об’єктів культурної спадщини: будівлі та пам’ятники, які перебувають як у комунальній та державній, так і в приватній власності. Усі об’єкти комунальної власності, які постійно використовуються, мають бути першочергово обстеженими. За стан таких об’єктів, які перебувають у приватній власності, відповідають безпосередні власники. Проте, головна вимога для всіх, згідно законодавства, – укладання охоронних договорів. Оскільки охоронний договір – це підтверджене зобов’язання та гарантія від власника пам’ятки утримувати її у належному стані, використовувати винятково згідно з призначенням та, врешті-решт, – зберегти будівлю. У нас вже були випадки пожеж в історичних будівлях, і всі власники мають бути свідомими та дотримуватися правил пожежної безпеки на об’єктах», – зазначив Поворозник, якого цитує прес-служба КМДА.

За його словами, минулого року під час розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) усім комунальним підприємствам та структурним підрозділам КМДА було дане протокольне доручення укласти охоронні договори на підпорядковані їм об’єкти культурної спадщини (ОКС).

«У разі неукладання охоронних договорів на комунальні об’єкти культурної спадщини Департамент охорони культурної спадщини буде накладати штрафні санкції згідно з Законом», – зауважив Поворозник.

Він окремо звернувся до адміністрацій культових споруд із тим, аби вони також провели відповідні заходи щодо перевірки дотримання пожежної та техногенної безпеки.

Також Микола Поворозник нагадав, що у місті затверджено Міську цільову програму «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021роки».

«Загалом на заходи з охорони та збереження культурної спадщини протягом наступних трьох років заплановано витратити 247,7 млн грн. Найбільшу суму заплановано на реставрацію та розвиток об’єктів культурної спадщини – 74,3 млн. Загалом Програма розроблена для проведення перевірки стану об’єктів культурної спадщини та передбачає швидке реагування на різноманітні загрози щодо їхнього збереження. Згідно з документом, запланована реставрація та розвиток пам’яток, викуп аварійних об’єктів, контроль за їх належним утриманням та збереженням», – розповів Поворозник.

На сьогодні у Києві 3552 об’єкти культурної спадщини, з яких: національного значення – 344, місцевого – 1980, щойно виявлених – 1228.

Наразі у першому читанні вже прийнято законопроект № 8202, який передбачає введення відповідальності за завдання шкоди не лише пам’яткам, але і щойно виявленим об’єктам культурної спадщини та їхнім частинам.

Окрім того, для юридичних і фізичних осіб за проведення будь-яких робіт на охоронному об’єкті чи його території без погодження та дозволів відповідного органу охорони культурної спадщини або з відхиленням від них, а також за невиконання приписів органу охорони культурної спадщини, доведення їх до стану руйнації пропонується збільшити штрафи.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.