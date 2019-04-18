Оприлюднені супутникові знімки Нотр-Даму до і після пожежі



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Головну кам'яну споруду собору вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли Фото: AP

Знімки Собору Паризької Богоматері були зроблені завдяки супутниковій мережі Planet

Програма Європейського союзу Copernicus опублікувала супутникові фотографії Собору Паризької Богоматері до і після масштабної пожежі, яка сталася 15 квітня.

Відповідні знімки оприлюднені у Твіттері Copernicus.

«Наші колеги з супутникової мережі Planet надали нам перші доступні супутникові зображення Нотр-Даму після пожежі. Нижче зображення до пожежі для порівняння», - говориться у повідомленні.

Фото зроблені 17 квітня та 2 квітня.

#NotreDame before the fire, as seen by one of @planetlabs’s SkySat satellites (above: what we believe to be the first available image after) pic.twitter.com/8KaejdL76a — Copernicus EU (@CopernicusEU) 17 апреля 2019 г.

Як відомо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.