Оприлюднені супутникові знімки Нотр-Даму до і після пожежі

Знімки Собору Паризької Богоматері були зроблені завдяки супутниковій мережі Planet

Програма Європейського союзу Copernicus опублікувала супутникові фотографії Собору Паризької Богоматері до і після масштабної пожежі, яка сталася 15 квітня.

Відповідні знімки оприлюднені у Твіттері Copernicus.

«Наші колеги з супутникової мережі Planet надали нам перші доступні супутникові зображення Нотр-Даму після пожежі. Нижче зображення до пожежі для порівняння», - говориться у повідомленні.

Фото зроблені 17 квітня та 2 квітня.

#NotreDame before the fire, as seen by one of @planetlabs’s SkySat satellites (above: what we believe to be the first available image after) pic.twitter.com/8KaejdL76a