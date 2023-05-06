Побиті автівки, затоплена вулиця: у центрі Києва стався масштабний прорив (відео)
З-під землі у центрі Києва забив справжній гейзер
У суботу, 6 травня, на вул. Великій Васильківській у центрі Києва стався прорив трубопроводу.
З-під асфальту б'є струмінь води висотою в десять поверхів. Разом з водою вилітає земля та каміння.
У результаті аварії у будинку, біля якого стався прорив, затоплені квартири. Припарковані поруч автівки побиті камінням.
Посеред двору утворилася річка, потоки води течуть далеко за межі будинку.
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