Головна Київ Новини
search button user button menu button

Побиті автівки, затоплена вулиця: у центрі Києва стався масштабний прорив (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Побиті автівки, затоплена вулиця: у центрі Києва стався масштабний прорив (відео)
Разом з водою з-під землі вилітає каміння
фото: скріншот із відео

З-під землі у центрі Києва забив справжній гейзер

У суботу, 6 травня, на вул. Великій Васильківській у центрі Києва стався прорив трубопроводу.

З-під асфальту б'є струмінь води висотою в десять поверхів. Разом з водою вилітає земля та каміння.

У результаті аварії у будинку, біля якого стався прорив, затоплені квартири. Припарковані поруч автівки побиті камінням.

Посеред двору утворилася річка, потоки води течуть далеко за межі будинку.

Теги: Київводоканал аварія Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Побиті автівки, затоплена вулиця: у центрі Києва стався масштабний прорив (відео)
Побиті автівки, затоплена вулиця: у центрі Києва стався масштабний прорив (відео)
Місячне затемнення: гігантський супутник Землі над столицею (фото)
Місячне затемнення: гігантський супутник Землі над столицею (фото)
Кличко і мер Брюсселя посадили дерева на Володимирській гірці у Києві (фото)
Кличко і мер Брюсселя посадили дерева на Володимирській гірці у Києві (фото)
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Києві
Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Києві
Ще дві громади Київщини перейшли до ПЦУ
Ще дві громади Київщини перейшли до ПЦУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
12K
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
11K
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
7253
«Якщо Онуфрій покличе». Нардеп погрожує владі повстанням
5435
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи
4637
Гауляйтер пішов у відставку, окупанти штурмують заправки: яка ситуація в Мелітополі

Новини

Коронація Чарльза III (онлайн-трансляція)
Сьогодні, 12:19
Новий очільник делегації Червоного Хреста в Україні зустрівся з керівництвом Банкової
Сьогодні, 12:14
Розраховувались за російський газ зброєю – Резніков назвав помилку України в минулому
Сьогодні, 11:52
Білорусь провела чергову ротацію військ біля кордону з Україною: що відомо
Сьогодні, 11:45
Двосторонні інвестиції Китаю та країн Центральної та Східної Європи досягли $20 млрд
Сьогодні, 10:58
Прем'єр Угорщини викликав скандал своєю заявою про Закарпаття
Сьогодні, 10:37

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту