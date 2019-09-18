Побиття заступника Кличка: у поліції повідомили подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

Напад на Слончака стався на вулиці Митрополита Липківського

Столичні правоохоронці встановлюють обставини, за яких заступник голови КМДА Володимир Слончак отримав тілесні ушкодження. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що напад на чиновника стався на вулиці Митрополита Липківського.

«До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації. На місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події», - говориться у повідомленні.

Потерпілого доставили у лікарню.

«Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - зазначили в поліції.

Раніше повідомлялося, що невідомі напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака і побили його, постраждалий перебуває у реанімації.

«Я в реанімації, вибачте, важко говорити», - сказав Слончак у коментарі.

Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття. Він говорив слабким голосом і лише підтвердив сам факт нападу.

Як відомо, Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.