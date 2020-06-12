Податківці розповіли, де у Києві проживає найбільше мільйонерів



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У травні ще понад 400 столичних мільйонерів задекларували свої доходи

Близько 60% київських мільйонерів - жінки

Протягом січня-травня 2020 року киянами подано 10677 декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі близько 15,8 млрд грн. До бюджету мають надійти понад 481,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та більш як 64,5 млн грн військового збору.

Про це повідомляє Державна податкова служба у Києві.

За її даними, доходи в понад 1 мільйон гривень, згідно з поданими деклараціями, наразі налічуються у 1678 киян. Загалом, вони задекларували близько 14 млрд грн та мають сплатити податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 409,8 млн грн і майже 54,2 млн грн військового збору.

Найбільша кількість столичних мільйонерів проживає у:

Печерському районі - 334,

Шевченківському – 245,

Голосіївському – 184.

У ДПС також вказали на цікавий факт: майже 61% всіх декларацій про майновий стан та доходи і близько 60% декларацій громадян, дохід яких перевищує 1 мільйон гривень, подали жінки.

Податківці нагадали, що термін подання річної декларації про майновий стан і доходи громадянами та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, подовжено до 1 липня 2020 року. Податкові зобов’язання, визначені платниками у деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, у січні-квітні 2020 року доходи в понад 1 мільйон гривень задекларували 1255 мешканців Києва.