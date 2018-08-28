  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пограбування на шість років тюрми: молодики вкрали із квартири баян і вудку

    • Розсилка
    Грабіжники&nbsp;забрали з квартири музичний інструмент та рибальське приладдя&nbsp; - Пограбування на шість років тюрми: молодики вкрали із квартири баян і вудку
    Грабіжники забрали з квартири музичний інструмент та рибальське приладдя 

    Шляхом зламу вхідних дверей чоловіки проникли до оселі, звідки викрали баян і вудочку

    У ході реалізації оперативної інформації оперативники Дніпровського управління поліції затримали двох місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у крадіжці майна власників квартири на вулиці Бойченка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів начальник кримінальної поліції Олексій Маньковський, чоловіки проникли до помешкання за допомогою лома. Звідти вони забрали музичний інструмент та рибальське приладдя і втекли.

    «Речові докази вилучені та направлені на проведення експертизи. Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 28-річні кияни, раніше судимі за аналогічні злочини», – повідомив правоохоронець.

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за скоєння якого їм загрожує покарання до шести років позбавлення волі.

    Читайте також
    Київ кримінал пограбування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ