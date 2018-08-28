Пограбування на шість років тюрми: молодики вкрали із квартири баян і вудку



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Грабіжники забрали з квартири музичний інструмент та рибальське приладдя

Шляхом зламу вхідних дверей чоловіки проникли до оселі, звідки викрали баян і вудочку

У ході реалізації оперативної інформації оперативники Дніпровського управління поліції затримали двох місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у крадіжці майна власників квартири на вулиці Бойченка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник кримінальної поліції Олексій Маньковський, чоловіки проникли до помешкання за допомогою лома. Звідти вони забрали музичний інструмент та рибальське приладдя і втекли.

«Речові докази вилучені та направлені на проведення експертизи. Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 28-річні кияни, раніше судимі за аналогічні злочини», – повідомив правоохоронець.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за скоєння якого їм загрожує покарання до шести років позбавлення волі.