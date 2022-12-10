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Поїздки на таксі у новорічну ніч: киянин зареєстрував цікаву петицію (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Поїздки на таксі у новорічну ніч: киянин зареєстрував цікаву петицію (фото)
Комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00
фото ілюстративне

Кияни просять дозвіл на переміщення населення по місту у новорічну ніч службами таксі

Автор петиції пропонує видати водіям таксі спеціальні пропуски у новорічну ніч. Відповідне звернення з'явилось на сайті електронних петицій Київської міської ради.

Станом на вечір 10 грудня зібрано 311 підписів.

«Пропоную видати водіям таксі спецпропуски з дозволом на роботу в ніч з 31.12.2022 по 01.01.2023 аби мешканці та гості столиці змогли спокійно зібратись і доїхати додому чи то в гості до друзів/родичів до 12 години ночі та добратися своїх домівок після 12 годин ночі», – пише автор петиції.

Поїздки на таксі у новорічну ніч: киянин зареєстрував цікаву петицію (фото) фото 1

Нагадаємо, комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00.

У цей час заборонено:

  • перебувати на вулиці та у громадських місцях;
  • переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушники затримуватимуться та доставлятимуться до підрозділів Національної поліції України.

Нагадаємо, мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

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Теги: новорічні свята комендантська година петиція таксі Київ

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