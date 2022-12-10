Поїздки на таксі у новорічну ніч: киянин зареєстрував цікаву петицію (фото)

Комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00

Кияни просять дозвіл на переміщення населення по місту у новорічну ніч службами таксі

Автор петиції пропонує видати водіям таксі спеціальні пропуски у новорічну ніч. Відповідне звернення з'явилось на сайті електронних петицій Київської міської ради.

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Станом на вечір 10 грудня зібрано 311 підписів.

«Пропоную видати водіям таксі спецпропуски з дозволом на роботу в ніч з 31.12.2022 по 01.01.2023 аби мешканці та гості столиці змогли спокійно зібратись і доїхати додому чи то в гості до друзів/родичів до 12 години ночі та добратися своїх домівок після 12 годин ночі», – пише автор петиції.

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Нагадаємо, комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00.

У цей час заборонено:

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушники затримуватимуться та доставлятимуться до підрозділів Національної поліції України.

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