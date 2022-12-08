Коли Київщина може повернутись до планових відключень світла: роз'яснення ОВА

Відсутність електроенергії призводить до проблем з опаленням

Третина будинків у Київській області знаходиться в режимі постійних відключень електроенергії. Наразі регіон не може повернутися до планових графіків. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

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«Київська область дуже сильно постраждала від ракетних обстрілів. В нас серйозна нестача електроенергії в мережі. Це призводить до того, що ми не можемо поки, на жаль, вийти на планові відключення (світла – «Главком»). Тобто зараз в області діють екстрені відключення електроенергії», – розповів Кулеба.

Кулеба повідомив, що відсутність електроенергії призводить до проблем з опаленням в тих будинках, які під'єднані до центрального теплопостачання, а таких більш як 2 500 по Київській області, це як лівобережна, так і правобережна частини. За його словами, стабільно область недоотримує 30% електроенергії.

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«Ми працюємо з обленерго і ДТЕК, щоб зробити більш справедливим розподілення електроенергії по області. Виокремлюємо об'єкти критичної інфраструктури, живимо їх поштучно. Це дозволяє звільнити певну частину електрики для побутових споживачів і розподіляти її більш справедливим чином», – додав голова ОВА.

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