Поліція: автівка, яка задавила пішохода на Заболотного, мала номери-двійники



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Фото: kiev.informator.ua Знайдені на місці ДТП номери не мали відношення до автівки, що збила людину

Столична поліція шукає водія, який смертельно травмував пішохода і втік

Слідчі київської поліції розшукують водія Audi, який смертельно травмував пішохода і втік із місця події. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києві.

ДТП трапилася 11 серпня у Голосіївському районі на проспекті Академіка Заболотного. У рамках кримінального провадження проводиться комплекс слідчих і розшукових дій для встановлення обставин аварії та всіх учасників, йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що 11 серпня приблизно о 21:25 невстановлений водій, керуючи автомобілем Audi A6 із номерним знаком АА5071МХ, рухаючись проспектом Академіка Заболотного зі сторони проспекту Академіка Глушкова у напрямку Столичного шосе, навпроти будинку №138 скоїв наїзд на пішохода. Чоловік від отриманих травм помер на місці.

Особа потерпілого, якому на вигляд 30-35 років, встановлюється.

Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення автомобіля «Ауді» та його водія. Вже відомо, що цей транспортний засіб мав держномери – двійники. Автомобіль, який, згідно із документами отримав номерні знаки у сервісному центрі, правоохоронці оглянули й встановили, що він не має відношення до ДТП.

Свідків автопригоди чи осіб, які можуть допомогти у розшуку машини, просять зателефонувати до слідчого управління за номером (044) 271-68-74 або 102, або звернутися до Головного управління Національної поліції у м. Києві за адресою: вулиця Володимирська, 15.

Нагадаємо, у суботу, 11 серпня, в Києві автомобіль на смерть збив чоловіка. Трагедія трапилася за адресою вулиця Академіка Заболотного, 138, навпроти кафе «Будьмо».