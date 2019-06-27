Поліція Київщини на військовому полігоні готується до виборів (фото)



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Було відпрацьовано попередження блокування шляхів, якими транспортуються бюлетені Фото: Нацполіція

До навчань було залучено основні сили поліцейських області

На військовому полігоні в Київській області пройшли тактично-спеціальні навчання поліції. У них взяли участь майже 300 осіб: працівники підрозділів поліції Київщини, а також Нацгвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Контролював хід навчань т.в.о. керівника поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє пресслужба Головного управління НП Київщини.

До заходу було залучено основні сили поліцейських області, з яких - кримінальний блок, слідство, експерти, працівники відділів і відділень на місцях, а також спецпідрозділ поліції, спецпідрозділ патрульної поліції ТОР, «Миротворець» та кінологічна служба і поліція охорони.

Головна мета навчань - відпрацювати взаємодію між різними підрозділами під час забезпечення публічного порядку у день проведення виборів. Йдеться про спільні злагоджені дії щодо запобігання нештатним ситуаціям та їх локалізації.

Для відпрацювань підготували декілька найголовніших ситуативних завдань. Зокрема щодо протистоянь будь-якій агітації у день виборів, попередження блокування шляхів, якими транспортуються бюлетені, запобігання силовим захопленням виборчих дільниць особами, налаштованими агресивно, затримання правопорушників.

Було запропоновано й умовну ситуацію з ДТП, під час якої автомобіль з бюлетенями потрапив до аварії та загорівся. Поліцейські разом з працівниками ДСНС спрацювали оперативно і загасили пожежу. Також знайшли та знешкодили вибуховий пристрій та запальну речовину.

За словами керівника навчань правоохоронці із поставленими перед ним завданнями впоралися на «відмінно». Вони готові забезпечувати публічний порядок, при порушеннях діяти швидко і жорстко, утім в рамках законодавства.

Як повідомлялося, на Київщині поліція щодоби фіксує факти порушення виборчого законодавства.