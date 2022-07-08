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    Новини

    Поліція Київщини розшукує 13-річну дівчину

    Поліція просить ділитися&nbsp;будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини - Поліція Київщини розшукує 13-річну дівчину
    Поліція просить ділитися будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини
    фото з відкритих джерел

    На пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини

    7 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що 6 липня близько 16:00 малолітня Юля Бучак пішла з дому в селі Старе, що Бориспільщині, та до цього часу не повернулася.

    На пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники Бориспільського районного управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція, кінологи, громадські формування та ДФТГ.

    Фото Юлії
    Фото Юлії

    Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, очі сірі, волосся довге чорне кучеряве.

    Одяг: чорні шорти, біла футболка, куртка кольору хакі (камуфляж). Панамка чорно-білого кольору.

    «Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини просимо одразу повідомляти на спецлінію «102», або до Бориспільського районного управління поліції за телефоном (04595) 6-23-91», – просить поліція.

    Теги: росія окупанти війна Україна поліція окупація розшук #stoprussia
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    Поліція Київщини розшукує 13-річну дівчину