Поліція Київщини розшукує 13-річну дівчину

На пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини

7 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що 6 липня близько 16:00 малолітня Юля Бучак пішла з дому в селі Старе, що Бориспільщині, та до цього часу не повернулася.

На пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники Бориспільського районного управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція, кінологи, громадські формування та ДФТГ.

Фото Юлії

Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, очі сірі, волосся довге чорне кучеряве.

Одяг: чорні шорти, біла футболка, куртка кольору хакі (камуфляж). Панамка чорно-білого кольору.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини просимо одразу повідомляти на спецлінію «102», або до Бориспільського районного управління поліції за телефоном (04595) 6-23-91», – просить поліція.