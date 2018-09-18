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    Поліція назвала найбільш кримінальний район Києва

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    Поліція назвала найбільш кримінальний район Києва

    У Шевченківському районі в першому півріччі зафіксовано 5421 інцидентів

    Столичні правоохоронці склали перелік правопорушень, скоєних у всіх районах Києва за перше півріччя 2018 року.

    Як зазначив депутат Київради Олександр Пабат у Facebook, найбільша кількість правопорушень зафіксована в Шевченківському і Солом'янському районах: 5421 і 4256 інцидентів відповідно. Найбезпечнішими названі Печерський і Подільський райони: 1474 і 1552 правопорушень.

    В цілому по районам ситуація така: Святошинський - 2909 інцидентів, Дарницький - 2990, Дніпровський - 3196, Деснянський - 3212, Оболонський - 3244, Голосіївський - 3901.

    До слова, у понеділок в Києві обікрали автівку відомої телеведучої.

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