Поліція назвала найбільш кримінальний район Києва
-
Розсилка
У Шевченківському районі в першому півріччі зафіксовано 5421 інцидентів
Столичні правоохоронці склали перелік правопорушень, скоєних у всіх районах Києва за перше півріччя 2018 року.
Як зазначив депутат Київради Олександр Пабат у Facebook, найбільша кількість правопорушень зафіксована в Шевченківському і Солом'янському районах: 5421 і 4256 інцидентів відповідно. Найбезпечнішими названі Печерський і Подільський райони: 1474 і 1552 правопорушень.
В цілому по районам ситуація така: Святошинський - 2909 інцидентів, Дарницький - 2990, Дніпровський - 3196, Деснянський - 3212, Оболонський - 3244, Голосіївський - 3901.
До слова, у понеділок в Києві обікрали автівку відомої телеведучої.