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    У Києві пограбували відому телеведучу

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    Телеведуча &laquo;5 каналу&raquo; Яніна Соколова - У Києві пограбували відому телеведучу
    Телеведуча «5 каналу» Яніна Соколова

    Протягом хвилини грабіжники відкрили машину телеведучої, обчистили її і втекли

    У понеділок, о 15.30, біля гімназії Консул на вулиці Круглоуніверситетській у Києві обікрали автівку телеведучої «5 каналу» Яніни Соколової.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Протягом хвилини вони відкрили машину, обчистили її і втекли», - зазначила Соколова.

    За її словами, вкрадено багато відео матеріалу проектів «Рандеву» і «Кіно з Яніною Соколовою». Також серед вкраденого - документи.

    «Знайти мене не складно. Панове крадії, у вас є паспорт і адреса прописки. Вона дійсна. Замки поміняли. Але на охороні ви можете залишити касети. Карма стане чистіше», - додала Соколова.

    До слова, у неділю в Києві було скоєно понад 200 злочинів.

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