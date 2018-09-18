У Києві пограбували відому телеведучу
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Розсилка
Телеведуча «5 каналу» Яніна Соколова
Протягом хвилини грабіжники відкрили машину телеведучої, обчистили її і втекли
У понеділок, о 15.30, біля гімназії Консул на вулиці Круглоуніверситетській у Києві обікрали автівку телеведучої «5 каналу» Яніни Соколової.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Протягом хвилини вони відкрили машину, обчистили її і втекли», - зазначила Соколова.
За її словами, вкрадено багато відео матеріалу проектів «Рандеву» і «Кіно з Яніною Соколовою». Також серед вкраденого - документи.
«Знайти мене не складно. Панове крадії, у вас є паспорт і адреса прописки. Вона дійсна. Замки поміняли. Але на охороні ви можете залишити касети. Карма стане чистіше», - додала Соколова.