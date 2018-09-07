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    Поліція оприлюднила прикмети 19-річного ув’язненого, який втік із київського СІЗО

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    <p>Пушкін Віталій родом з Київської області</p> - Поліція оприлюднила прикмети 19-річного ув’язненого, який втік із київського СІЗО

    Пушкін Віталій родом з Київської області

    Пушкін Віталій, 1999 року народження, був засуджений за умисне вбивство

    Правоохоронці розшукують втікача із слідчого ізолятора у Києві – Пушкіна Віталія Володимировича, 1999 року народження, мешканця Київської області, засудженого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    Про це 7 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    «О 12:37 чергова частина Головного управління Національної поліції у м. Києві від чергового СІЗО отримала інформацію: працівники ізолятору виявили відсутність одного із засуджених. До його розшуку залучені всі оперативні служби та підрозділи столичної поліції. Орієнтування також передані в інші регіони», - говориться у повідомленні.

    Поліція оприлюднила фото втікача та повідомила його прикмети: зріст 165 см, худорлява статура, русяве волосся, овальне обличчя, високий лоб, прямі брови, карі очі, широкий ніс, тонкі губи.

    Громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження втікача, просять зателефонувати за номером чергової частини київської поліції (044) 279-66-00 і 102 або ж чергової частини Шевченківського управління поліції м. Києва: (044) 486-03-06.

    Нагадаємо, раніше у соцмережах з’явилася інформація про те, що із Київського слідчого ізолятору (Лук'янівського СІЗО) втік ув'язнений, якого підозрюють у вбивстві.

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