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    Поліція перевіряє інформацію про автобуси з підозрілими особами, що їдуть до Києва

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    Поліція перевіряє інформацію про автобуси з підозрілими особами, що їдуть до Києва
    Фото: Нацполіція

    Поліція наразі з’ясовує мету такої «вечірньої подорожі»

    Поліція перевіряє інформацію щодо пересування підозрілих осіб у напрямку столиці.

    Про це інформує пресслужба поліції Київської області.

    «За годину до завершення позачергових виборів до поліції Київщини надійшло ряд повідомлень щодо пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва. Такі звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова. Зараз поліція перевіряє отриману інформацію», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва.

    Поліція наразі з’ясовує мету такої «вечірньої подорожі».

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