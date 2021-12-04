Поліція піймала у Вінниці втікача із психлікарні Глевахи

У медичному закладі чоловік перебував на лікуванні згідно з ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області

У селищі Глеваха на Київщині чоловік втік із психоневрологічної лікарні. Правоохоронці затримали його на залізничному вокзалі у Вінниці, повідомляє Нацполіція.

Вказано, що 30 листопада 21-річний пацієнт втік з відділення №5 КПН Київська міська психоневрологічна лікарня.

«У медичному закладі чоловік перебував на лікуванні згідно з ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області. На пошуки чоловіка були орієнтовані всі наряди поліції Київщини, інших областей та громадськість», – йдеться в повідомленні.

Наразі порушник перебуває у Фастівському районному управлінні поліції. З ним проводять слідчі дії. Копи встановлюють обставини втечі.