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    Поліція піймала у Вінниці втікача із психлікарні Глевахи

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    Пацієнт втік 30 листопада - Поліція піймала у Вінниці втікача із психлікарні Глевахи
    Пацієнт втік 30 листопада
    фото: Нацполіція

    У медичному закладі чоловік перебував на лікуванні згідно з ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області

    У селищі Глеваха на Київщині чоловік втік із психоневрологічної лікарні. Правоохоронці затримали його на залізничному вокзалі у Вінниці, повідомляє Нацполіція.

    Вказано, що 30 листопада 21-річний пацієнт втік з відділення №5 КПН Київська міська психоневрологічна лікарня.

    «У медичному закладі чоловік перебував на лікуванні згідно з ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області. На пошуки чоловіка були орієнтовані всі наряди поліції Київщини, інших областей та громадськість», – йдеться в повідомленні.

    Наразі порушник перебуває у Фастівському районному управлінні поліції. З ним проводять слідчі дії. Копи встановлюють обставини втечі.

    Теги: поліція чоловік порушник
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    Поліція піймала у Вінниці втікача із психлікарні Глевахи